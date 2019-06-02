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13:23, 2 июня 2019 252

WADA планирует отстранить Россию от Олимпиады-2020 — СМИ

WADA планирует отстранить Россию от Олимпиады-2020 — СМИ

WADA планирует отстранить Россию от Олимпиады-2020. Об этом пишет британское издание The Sunday Times.

Причиной этого стало обвинение российского прыгуна в высоту Данилы Лысенко. Издание пишет, что он и российская федерация грубо нарушили антидопинговые нормы.

Пока россиянин временно отстранен с 3 августа. Ему грозит дисквалификация от года до двух.

Впрочем, от следующей летней Олимпиады в Токио могут отстранить всю сборную России, так как якобы чиновники из ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) были в курсе нарушений прыгуна, который является одним из фаворитов соревнований.

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