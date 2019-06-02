WADA планирует отстранить Россию от Олимпиады-2020. Об этом пишет британское издание
Причиной этого стало обвинение российского прыгуна в высоту Данилы Лысенко. Издание пишет, что он и российская федерация грубо нарушили антидопинговые нормы.
Пока россиянин временно отстранен с 3 августа. Ему грозит дисквалификация от года до двух.
Впрочем, от следующей летней Олимпиады в Токио могут отстранить всю сборную России, так как якобы чиновники из ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) были в курсе нарушений прыгуна, который является одним из фаворитов соревнований.