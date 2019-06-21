В фитнес-клубе «Барс-Премиум» открылась летняя веранда. Фото

В четверг, 20 июня, на крыше фитнес-клуба «Барс-Премиум» состоялось традиционное открытие летней веранды.
Для участников праздника провели мастер-классы по направлениям, пользующимися популярностью среди участников клуба «Барс-Премиум»: йога, Pilates pro, stretch, face fitness, pump it up, total workout и ladies class, жим лежа и становая тяга.
Гостей мероприятия поприветствовала директор центра «Барс-Премиум» Ирина Горячева: «Наша лентяя спортивная веранда является самой высокой в городе. Уже четвертый год подряд она становится одним из самых популярных мест для тренировок в нашем клубе в летнее время. Мы планируем проводить здесь групповые и персональные тренировки до конца сентября и приглашаем всех желающих любоваться красивыми летними закатами с максимальной пользой для здоровья».
Для всех присутствующих организовали фуршет и развлекательную программу с розыгрышем призов от спонсоров праздника: ART SPA club Premium, сервис доставки сбалансированного питания
Завершилось мероприятие массовым сайкл-марафоном.