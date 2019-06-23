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13:10, 23 июня 2019 332

Бывший игрок ХК «Рязань» проведет следующий сезон в НХЛ

Бывший игрок ХК «Рязань» проведет следующий сезон в НХЛ

Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выбрали 28 российских игроков на драфте 2019 года, который проходил в Ванкувере. Об этом сообщил ТАСС.

Первый раунд драфта прошел в ночь на субботу по московскому времени. Первым номером стал американский нападающий Джек Хьюз, которого выбрал «Нью-Джерси».

Остальные раунды драфта прошли в субботу. Во втором раунде «Каролина» выбрала российского вратаря Петра Кочеткова, который провел прошлый сезон в составе ХК «Рязань». За местную команду Петр сыграл в 18 встречах регулярного чемпионата ВХЛ и три матча в плей-офф. Кочеткова признали лучшим вратарем молодежного чемпионата мира 2019 года в Канаде, на котором сборная России завоевала бронзовые медали.

Справка

Драфт НХЛ — ежегодное мероприятие, проводимое в Национальной хоккейной лиге, заключающееся в передаче прав на молодых хоккеистов, удовлетворяющих определенным критериям отбора, профессиональным клубам Лиги. Драфт НХЛ проводится один раз в год.

Фото ХК «Рязань»

© RZN.info

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