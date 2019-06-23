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16:28, 23 июня 2019 218

Рязанские тай-боксеры завоевали «золото» и «серебро» на турнире в Подмосковье

Рязанские тай-боксеры завоевали «золото» и «серебро» на турнире в Подмосковье

Рязанские тай-боксеры Сергей Чернышов и Никита Маненков завоевали «золото» и «серебро» на турнире в подмосковной Электростали. Соревнования проводили в субботу, 22 июня.

Чернышов выступал в возрастной группе «Мужчины» (вес до 60 килограммов), Маненков — в возрастной группе «Юноши» (вес до 56 килограммов). При этом первый спортсмен одержал досрочную победу техническим нокаутом во втором раунде.

Маненков оказался вторым и получил «серебро».

Рязанцы тренируются в спортивном клубе «Ворон» под руководством Владимира Печерских.

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