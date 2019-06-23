В аварии на Московском шоссе пострадала футболистка «Рязани-ВДВ»

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В ЖФК «Рязань-ВДВ» уточнили, что состояние пострадавшей оценивают как удовлетворительное, через три дня ее выпишут из больницы.
«Капитан дубля полностью восстановится через три недели, после чего ей можно будет приступить к тренировкам, — пояснили в пресс-службе. — Клуб окажет всяческую поддержку, Анна будет находиться под наблюдением врача основной команды».
Там также отметили, что помощь клубного доктора для игроков дубля — рядовая практика. Обратиться к нему может каждая спортсменка.
Фото пресс-службы ЖФК «Рязань-ВДВ»