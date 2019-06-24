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13:23, 24 июня 2019 283

Бывшая футболистка «Рязани-ВДВ» требует от клуба более 150 тысяч

Бывшая футболистка «Рязани-ВДВ» требует от клуба более 150 тысяч

Бывшая футболистка «Рязани-ВДВ» Екатерина Дмитренко требует от клуба более 150 тысяч. Об этом RZN.info сообщила клубная пресс-служба.

Палата по разрешению споров РФС удовлетворила жалобу защитницы, которая потребовала компенсировать расходы по операции и реабилитации в связи с травмой, полученной во время игры за «Рязань-ВДВ».

В пресс-службе клуба заявили, что спортсменка отказалась от операции в ОКБ, а команда, как госучреждение, не смогла оплатить лечение в частной клинике.

Именно поэтому «Рязань-ВДВ» выплачивать деньги не собирается и намерен обжаловать решение палаты.

Напомним, Екатерина Дмитренко в начале текущего сезона перешла в красноярский «Енисей».

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