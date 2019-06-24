Бывшая футболистка «Рязани-ВДВ» требует от клуба более 150 тысяч

Бывшая футболистка «Рязани-ВДВ» Екатерина Дмитренко требует от клуба более 150 тысяч. Об этом RZN.info сообщила клубная пресс-служба.
Палата по разрешению споров РФС удовлетворила жалобу защитницы, которая потребовала компенсировать расходы по операции и реабилитации в связи с травмой, полученной во время игры за «Рязань-ВДВ».
В пресс-службе клуба заявили, что спортсменка отказалась от операции в ОКБ, а команда, как госучреждение, не смогла оплатить лечение в частной клинике.
Именно поэтому «Рязань-ВДВ» выплачивать деньги не собирается и намерен обжаловать решение палаты.
Напомним, Екатерина Дмитренко в начале текущего сезона перешла в красноярский «Енисей».