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17:07, 24 июня 2019 436

Участниками третьего тура Открытого кубка «Инвеста» по стритболу стали 300 человек. Результаты

Участниками третьего тура Открытого кубка «Инвеста» по стритболу стали 300 человек. Результаты

В воскресенье, 23 июня, завершился третий тур Открытого кубка «Инвеста» по стритболу. Его участниками стали 300 человек — рекордное количество за все время турнира.

На открытии третьего тура присутствовал президент Рязанской областной федерации баскетбола Александр Жукаев. Он пожелал победы всем участникам и наградил победителя конкурса репостов.

Рейтинг команд по итогам трех туров выглядит так:

Мужчины:

  • ЦУС Рязань — 28 очков;
  • Профрадиэлектрон — 26 очков;
  • Kiowa — 25 очков;
  • Бигуди — 24 очков;
  • ROY Club — 22 очков;
  • Ряжск Баскет — 20 очков;
  • Юго-Запад — 20 очков;
  • Дельфин — 19 очков;
  • РКС — 19 очков;
  • Инвест — 19 очков;
  • Ямайка Team — 19 очков;
  • Феникс — 18 очков;
  • Юго-Запад 2 — 18 очков;
  • Великолепная 4-ка — 18 очков;
  • Ospreys — 18 очков;
  • Sputnik — 18 очков.

Женщины:

  • Latinas (Москва) — 30 очков;
  • Триумф — 25 очков;
  • Дельфин Star — 23 очков;
  • Единство — 21 очко.
  • Юноши 2002-2004:
  • РКС — 20 очков.;
  • Великолепная 4-ка — 16 очков;
  • Планета Спорта — 9 очков;
  • Ospreys — 9 очков;
  • Привод — 9 очков.

Девушки 2002-2004:

  • Единство — 20 очков;
  • Лидер-Касимов — 17 очков;
  • Лидер 2003 — 16 очков;
  • 11 школа — 9 очков;
  • Teen Girls — 8 очков;
  • Звезда — 6 очков;
  • Золотые лисы — 6 очков;
  • СОШ 2 — 6 очков;
  • Килер — 6 очков;
  • Грин Герлз — 6 очков;
  • Девочки-подростки — 6 очков.

Юноши 2005 и младше:

  • Форвард — 17 очков;
  • Drive — 10 очков;
  • Сасовские тигры — 10 очков;
  • Final Boys — 9 очков;
  • Карбон — 8 очков;
  • Касимов — 8 очков;
  • FireBall2 — 8 очков;
  • Огненные шары — 8 очков.

Девушки 2005 и младше:

  • Лидер-2005 — 20 очков;
  • Дельфинята — 17 очков;
  • Ураган — 16 очков;
  • Три кота — 14 очков;
  • Молния — 14 очков;
  • Basketgirls — 9 очков.

Следующий тур состоится 7 июля в Центре уличного спорта «Под мостом», где определятся победители общего рейтинга.

© RZN.info

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