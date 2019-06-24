Участниками третьего тура Открытого кубка «Инвеста» по стритболу стали 300 человек. Результаты

В воскресенье, 23 июня, завершился третий тур Открытого кубка «Инвеста» по стритболу. Его участниками стали 300 человек — рекордное количество за все время турнира.
На открытии третьего тура присутствовал президент Рязанской областной федерации баскетбола Александр Жукаев. Он пожелал победы всем участникам и наградил победителя конкурса репостов.
Рейтинг команд по итогам трех туров выглядит так:
Мужчины:
- ЦУС Рязань — 28 очков;
- Профрадиэлектрон — 26 очков;
- Kiowa — 25 очков;
- Бигуди — 24 очков;
- ROY Club — 22 очков;
- Ряжск Баскет — 20 очков;
- Юго-Запад — 20 очков;
- Дельфин — 19 очков;
- РКС — 19 очков;
- Инвест — 19 очков;
- Ямайка Team — 19 очков;
- Феникс — 18 очков;
- Юго-Запад 2 — 18 очков;
- Великолепная 4-ка — 18 очков;
- Ospreys — 18 очков;
- Sputnik — 18 очков.
Женщины:
- Latinas (Москва) — 30 очков;
- Триумф — 25 очков;
- Дельфин Star — 23 очков;
- Единство — 21 очко.
- Юноши 2002-2004:
- РКС — 20 очков.;
- Великолепная 4-ка — 16 очков;
- Планета Спорта — 9 очков;
- Ospreys — 9 очков;
- Привод — 9 очков.
Девушки 2002-2004:
- Единство — 20 очков;
- Лидер-Касимов — 17 очков;
- Лидер 2003 — 16 очков;
- 11 школа — 9 очков;
- Teen Girls — 8 очков;
- Звезда — 6 очков;
- Золотые лисы — 6 очков;
- СОШ 2 — 6 очков;
- Килер — 6 очков;
- Грин Герлз — 6 очков;
- Девочки-подростки — 6 очков.
Юноши 2005 и младше:
- Форвард — 17 очков;
- Drive — 10 очков;
- Сасовские тигры — 10 очков;
- Final Boys — 9 очков;
- Карбон — 8 очков;
- Касимов — 8 очков;
- FireBall2 — 8 очков;
- Огненные шары — 8 очков.
Девушки 2005 и младше:
- Лидер-2005 — 20 очков;
- Дельфинята — 17 очков;
- Ураган — 16 очков;
- Три кота — 14 очков;
- Молния — 14 очков;
- Basketgirls — 9 очков.
Следующий тур состоится 7 июля в Центре уличного спорта «Под мостом», где определятся победители общего рейтинга.