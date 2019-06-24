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11:58, 24 июня 2019 247

В Лесопарке открыли новые маршруты пешеходных прогулок

В Лесопарке открыли новые маршруты пешеходных прогулок

Фото: Администрация Рязани

В пятницу, 21 июня, в Лесопарке открыли трассы терренкура. Здесь появились четыре пешеходных маршрута разной протяженности. Все они начинаются у центрального входа.

Длина самой короткой дистанции — 400 метров, заканчивается она «Под мостом». Вторая по величине дистанция длинной 1 300 метров проходит до первого разворотного круга, третий маршрут ведет ко второму разворотному кругу и составляет 2 000 метров. Самая длинная дистанция — 3 километра 300 метров — ведет к так называемой вертолетной площадке.

На специальном щите размещена информация, которая помогает определить количество затраченных калорий при ходьбе с той или иной скоростью.

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