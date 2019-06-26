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14:30, 26 июня 2019 186

Кокорину разрешили отбывать наказание в одной колонии с братом

Кокорину разрешили отбывать наказание в одной колонии с братом

Александру Кокорину разрешили отбывать наказание в одной колонии с братом Кириллом, передает РИА Новости.

Омбудсмен Татьяна Потяева уточнила, что документы для перевода футболиста в колонию подготовлены, но пока не известно, когда это произойдет.

«Сейчас прошли судебные разбирательства, он в спокойном состоянии ждет продолжения, ему осталось пять месяцев провести, поэтому он уже находится в спокойном состоянии», — сказала Потяева.

Она также добавила, что попросила руководство УФСИН позволить Кокорину полечить колено до отправки в колонию.

Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы: ​они избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и напали на водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Спортсменов приговорили к реальным срокам.

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