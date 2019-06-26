Александру Кокорину разрешили отбывать наказание в одной колонии с братом Кириллом, передает
Омбудсмен Татьяна Потяева уточнила, что документы для перевода футболиста в колонию подготовлены, но пока не известно, когда это произойдет.
«Сейчас прошли судебные разбирательства, он в спокойном состоянии ждет продолжения, ему осталось пять месяцев провести, поэтому он уже находится в спокойном состоянии», — сказала Потяева.
Она также добавила, что попросила руководство УФСИН позволить Кокорину полечить колено до отправки в колонию.
Напомним, Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы: они
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