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12:21, 26 июня 2019 392

В Пронском районе определили чемпиона по подводной охоте

В Пронском районе определили чемпиона по подводной охоте

Фото: Издательство «Пресса»

В Пронском районе прошел чемпионат Рязанской области по подводной охоте. Об этом пишет издательство «Пресса».

Участниками соревнований стал 41 спортсмен — представители Тульской, Владимирской, Московской, Ивановской, Рязанской и других областей.

Во время турнира гостей угощали кашей с тушенкой, которую на полевой кухне приготовили приехавшие из Рязани повара 137 гвардейского парашютно-десантного полка.

В результате третье место занял рязанец Андрей Мамонов, вторым стал москвич Алексей Леонов. Победил владимирец Виталий Якунин, взявший также награды в номинациях «За самую крупную щуку» и «Карась».

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