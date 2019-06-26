В Пронском районе определили чемпиона по подводной охоте

В Пронском районе прошел чемпионат Рязанской области по подводной охоте. Об этом пишет издательство «
Участниками соревнований стал 41 спортсмен — представители Тульской, Владимирской, Московской, Ивановской, Рязанской и других областей.
Во время турнира гостей угощали кашей с тушенкой, которую на полевой кухне приготовили приехавшие из Рязани повара 137 гвардейского парашютно-десантного полка.
В результате третье место занял рязанец Андрей Мамонов, вторым стал москвич Алексей Леонов. Победил владимирец Виталий Якунин, взявший также награды в номинациях «За самую крупную щуку» и «Карась».