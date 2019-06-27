ФК «Рязань» приобрел атакующего полузащитника из Белгорода

ФК «Рязань» продолжает формировать состав к следующему сезону. Новобранцем команды стал 24-летний атакующий полузащитник Владислав Фасхутдинов. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Фасхутдинов родился 6 апреля 1995 года. Воспитанник белгородского футбола. Выступление на профессиональном уровне начал в 2011 году за команду «Металлург-Оскол», где провел три сезона. Затем защищал цвета белгородского «Энергомаша».
За «Энергомаш» Фасхутдинов провел 73 матча, за которые забил десять голов и получил 14 желтых карточек.
Ориентировочная трансферная стоимость Фасхутдинова по версии интернет-портала