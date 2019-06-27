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13:28, 27 июня 2019 301

ФК «Рязань» приобрел атакующего полузащитника из Белгорода

ФК «Рязань» приобрел атакующего полузащитника из Белгорода

ФК «Рязань» продолжает формировать состав к следующему сезону. Новобранцем команды стал 24-летний атакующий полузащитник Владислав Фасхутдинов. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Фасхутдинов родился 6 апреля 1995 года. Воспитанник белгородского футбола. Выступление на профессиональном уровне начал в 2011 году за команду «Металлург-Оскол», где провел три сезона. Затем защищал цвета белгородского «Энергомаша».

За «Энергомаш» Фасхутдинов провел 73 матча, за которые забил десять голов и получил 14 желтых карточек.

Ориентировочная трансферная стоимость Фасхутдинова по версии интернет-портала transfermarkt составляет 50 тысяч евро или около 3.5 миллионов рублей.

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