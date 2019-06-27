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12:27, 27 июня 2019 386

Спортсмены рязанской академии тенниса стали призерами Первенства России

Спортсмены рязанской академии тенниса стали призерами Первенства России

В июне в российских городах проходило Первенство страны по теннису среди различных возрастных групп. Спортсмены рязанской академии тенниса имени Озерова стали призерами соревнований.

На первенстве до 15 лет, прошедшем в Саранске, Елизавета Масная и Анастасия Брешенкова взяли парное «серебро», а Михаил Шапран и Руслан Тюкаев — «бронзу».

На турнире до 17 лет в Казани Илья Лебедев завоевал титул в паре, а Григорий Гордеев взял парную «бронзу».

На соревнованиях до 19 лет в Москве спортсмены академии заняли призовые места во всех пяти разрядах: одиночки (юноши, девушки), пары (юноши, девушки) и микст.

Егор Агафонов был в шаге от «золотого дубля» — за ним остались победа в миксте и «серебро» в одиночке. Динара Аллоярова завоевала две «бронзы» — в одиночке и паре. А пара Никита Наскидашвили и Игорь Трунов заняли серебряный пьедестал.

Спортсмены занимаются под руководством главного тренера Елены Брюховец и директора Антона Князева.

© RZN.info

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