Спортсмены рязанской академии тенниса стали призерами Первенства России

В июне в российских городах проходило Первенство страны по теннису среди различных возрастных групп. Спортсмены рязанской академии тенниса имени Озерова стали призерами соревнований.
На первенстве до 15 лет, прошедшем в Саранске, Елизавета Масная и Анастасия Брешенкова взяли парное «серебро», а Михаил Шапран и Руслан Тюкаев — «бронзу».
На турнире до 17 лет в Казани Илья Лебедев завоевал титул в паре, а Григорий Гордеев взял парную «бронзу».
На соревнованиях до 19 лет в Москве спортсмены академии заняли призовые места во всех пяти разрядах: одиночки (юноши, девушки), пары (юноши, девушки) и микст.
Егор Агафонов был в шаге от «золотого дубля» — за ним остались победа в миксте и «серебро» в одиночке. Динара Аллоярова завоевала две «бронзы» — в одиночке и паре. А пара Никита Наскидашвили и Игорь Трунов заняли серебряный пьедестал.
Спортсмены занимаются под руководством главного тренера Елены Брюховец и директора Антона Князева.