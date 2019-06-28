Рязанский полицейский занял второе место на чемпионате Европы по ММА, сообщила
Российскую мужскую сборную в весовой категории 77,1 кг в Риме представлял рязанский мастер спорта по самбо, сотрудник отдельного батальона ППС сержант полиции Евгений Морозов.
За несколько дней чемпионата он победил соперников из Ирландии, Эстонии, Бахрейна и Болгарии.
В финале рязанец дрался с участником из Дагестана Рамазаном Гитиновым, который выступал за сборную Бахрейна. Судьи отдали победу последнему бойцу. Морозов завоевал «серебро».
Дойдя до финала европейского чемпионата, Морозов выполнил норматив мастера спорта международного класса.