Юрий Кулешов вошел в тренерский штаб ФК «Рязань»

Полузащитник ФК «Рязань» Юрий Кулешов объявил о завершении игровой карьеры и принял предложение стать вторым тренером команды. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Юрий Кулешов родился 12 апреля 1981 года в Рязани. До 27 лет защищал цвета рязанских клубов («Спартак», «Агрокомплект», «Рязань-Агрокомплект»). Затем принял предложение от саранской «Мордовии», вместе с которой позже вышел в ФНЛ, а затем и в Премьер Лигу.
В 2013 году Кулешов дебютировал в столичном «Торпедо», с которым также проделал путь из ФНЛ в элиту российского футбола. В сезоне 2014-2015 годов Юрий Кулешов отправился в ФК «Сахалин». Отыграв там полтора сезона, Кулешов вернулся в ФК «Рязань», где и провел последние четыре розыгрыша.