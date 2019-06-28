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14:01, 28 июня 2019 278

Юрий Кулешов вошел в тренерский штаб ФК «Рязань»

Юрий Кулешов вошел в тренерский штаб ФК «Рязань»

Полузащитник ФК «Рязань» Юрий Кулешов объявил о завершении игровой карьеры и принял предложение стать вторым тренером команды. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Юрий Кулешов родился 12 апреля 1981 года в Рязани. До 27 лет защищал цвета рязанских клубов («Спартак», «Агрокомплект», «Рязань-Агрокомплект»). Затем принял предложение от саранской «Мордовии», вместе с которой позже вышел в ФНЛ, а затем и в Премьер Лигу.

В 2013 году Кулешов дебютировал в столичном «Торпедо», с которым также проделал путь из ФНЛ в элиту российского футбола. В сезоне 2014-2015 годов Юрий Кулешов отправился в ФК «Сахалин». Отыграв там полтора сезона, Кулешов вернулся в ФК «Рязань», где и провел последние четыре розыгрыша.

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