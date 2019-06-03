ФК «Рязань» выиграл последний матч в сезоне. В воскресенье «горожане» со счетом 2:1 обыграли «Ротор — 2 «в Волгограде.
Счет в первом тайме открыл Евгений Маричев с передачи Артема Малахова. После перерыва хозяева сравняли счет.
На 78-й минуте окончательный счет установил Георгий Журавлев, который после сольного прохода отправил мяч в сетку ворот соперников.
ФК «Рязань» занял девятое место в таблице, набрав 31 очко. Команда забила 26 голов и пропустила 31.
В Кубке России рязанцы вылетели в 1/64 финала от московского «Топредо», которое вышло в ФНЛ.
Лучшим бомбардиром команды стал Евгений Маричев. В его активе семь мячей в чемпионате и два в кубке.
Фото ФК «Ротор»