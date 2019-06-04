В понедельник, 3 июня, актеры рязанских театров, музыканты филармонии и ветераны ФК «Рязань» посоревновались в мини-футболе. Первый чемпионат «Вся наша жизнь — игра» прошел на стадионе «Олимпиец», который также представил свою команду.
Восемь команд-участников поделили на две группы, а каждую из игр — на два тайма по десять минут с перерывом в пять минут.
По итогам соревнований третье место заняла команда «Олимпиец», второе — театр «Переход». Победила команда ФК «Рязань», в составе которой выступили Олег Елисеев, Владислав Майоров и Гарник Авалян.
Лучшим нападающим назвали Кирилла Шишкина из команды театра «Переход», лучшим защитником — Никиту Жбанова из команды «Доминанта» от филармонии, лучшим вратарем — Егора Чудинова из театра драмы.