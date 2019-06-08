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20:49, 8 июня 2019 555

Рязанцы устроят забег в медицинских халатах 1

Рязанцы устроят забег в медицинских халатах

Фото: Pixabay.com

Рязанцы устроят забег в медицинских халатах. Соревнования приурочат ко Дню медицинского работника, сообщили в мэрии.

Забеги на 500 метров проведут 19 июня в 11:00 на территории областной клинической больницы (улица Интернациональная, дом №3а). Участвовать могут все, у кого есть костюм или атрибут, соответствующий Дню медицинского работника.

Бегунов разделят на возрастные группы:

взрослый + ребенок до 7 лет; женщины 18-30 лет; мужчины 18-30 лет; женщины 31 год и старше; мужчины 31 год и старше.

Призы получат победители в номинациях:

самый оригинальный костюм; самый юный участник; самый опытный участник; корпоративный имидж коллектива; самый многочисленный коллектив.

Заявки на участие можно подать до 18 июня по электронной почте: edelveys-r@yandex.ru. Их также принимают по адресу: улица Ленина, дом №35, кабинет №204, телефон: 25-51-36.

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