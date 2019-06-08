Рязанцы устроят забег в медицинских халатах. Соревнования приурочат ко Дню медицинского работника,
Забеги на 500 метров проведут 19 июня в 11:00 на территории областной клинической больницы (улица Интернациональная, дом №3а). Участвовать могут все, у кого есть костюм или атрибут, соответствующий Дню медицинского работника.
Бегунов разделят на возрастные группы:
взрослый + ребенок до 7 лет; женщины 18-30 лет; мужчины 18-30 лет; женщины 31 год и старше; мужчины 31 год и старше.
Призы получат победители в номинациях:
самый оригинальный костюм; самый юный участник; самый опытный участник; корпоративный имидж коллектива; самый многочисленный коллектив.
Заявки на участие можно подать до 18 июня по электронной почте: