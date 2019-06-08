В Рязани подвели итоги 26-го РКЛФ Кубка «Русской кожи» по мини-футболу. Фото

В субботу, 8 июня, на стадионе «Золотые купола» подвели итоги 26-го РКЛФ
Церемонию награждения открыли депутат гордумы, в частности, председатель совета директоров ФПК «Инвест» — Галина Трушина и президент рязанского регионального футбольного союза, президент ФК Рязань — Дмитрий Малахов.
Трушина отметила, что команды «показали прекрасный футбол».
«Я считаю, что наш турнир является не только самым массовым, но и самых любимым в Рязанской области», — добавила депутат и выразила надежду, что список участников расширится за пределы региона.
Малахов предложил сразу приступить к награждению из-за жаркой погоды и пожелал всем участникам турнира здоровья и спортивных успехов.
По традиции, футбольные команды сражались за «Золотой», «Серебряный», «Бронзовый» и «Ветеранский» 37+ кубки. Команда Автоимпорт не сумела завоевать 5 титул, в третий раз обладателем РКЛФ «Золотого Кубка» «Русской кожи» стала команда «Юнион».
Остальные награды 26-го РКЛФ распределились следующим образом:
«Ветеранский» кубок:
- 1 место — команда «Атрон»;
- 2 место — команда «Мэдисон»;
- 3 место — команда «ОКА».
В номинациях награды получили:
- «Лучший игрок» — Вадим Забнев (команда «ОКА»);
- «Лучший бомбардир» — Иорзани Сафоян, 14 голов (команда «Атрон»);
- «Лучший защитник» — Алексей Аникеев (команда «Мэдисон»);
- «Лучший вратарь» — Андрей Мягков (команда «Акрон»).
«Золотой» кубок:
- 1 место — команда «Юнион»;
- 2 место — команда «Автоимпорт»;
- 3 место — команда «Korwood 62».
В номинациях награды получили:
- «Лучший игрок» — Владимир Буданов (команда «Юнион»);
- «Лучший бомбардир» — Сергей Барков, 9 голов (команда «Автоимпорт»);
- «Лучший защитник» — Владимир Желудков (команда «Korwood 62»);
- «Лучший вратарь» — Кулешов Олег (команда «Автоимпорт»);
- «Лучший тренер» — Александр Грущин (команда «Юнион»).
«Серебряный» кубок:
- 1 место — команда «МФК Альбион»;
- 2 место — команда «Иномарка 62»;
- 3 место — команда «Велес».
В номинациях награды получили:
- «Лучший игрок» — Серегй Огнев (команда «Велес»);
- «Лучший бомбардир» — Виталий Сухов, 11 голов (команда «ТД Русский хлеб»);
- «Лучший защитник» — Александр Кореньков (команда «МФК Альбион»);
- «Лучший вратарь» — Александр Жабин (команда «Иномарка 62»).
«Бронзовый» кубок:
- 1 место — команда «ТамСтрой»;
- 2 место — команда «Орбита»;
- 3 место — команда «РИЗУР 2».
В номинациях награды получили:
- «Лучший игрок» — Руслан Кулемин (команда «ТамСтрой»);
- «Лучший бомбардир» — Борис Яковлев, 14 голов (команда «ТамСтрой»);
- «Лучший защитник» — Николай Асташкин (команда «Орбита»);
- «Лучший вратарь» — Юрий Баранов (команда «РИЗУР 2»).
Четвертый онлайн-чемпионат по FIFA19 PS4:
- 1 место — Александр Федосеенко;
- 2 место — Валерий Комаров;
- 3 место — Кирилл Козаков.