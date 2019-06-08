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16:59, 8 июня 2019 269

В Рязани подвели итоги 26-го РКЛФ Кубка «Русской кожи» по мини-футболу. Фото

В Рязани подвели итоги 26-го РКЛФ Кубка «Русской кожи» по мини-футболу. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В субботу, 8 июня, на стадионе «Золотые купола» подвели итоги 26-го РКЛФ Кубка «Русской кожи» по мини-футболу. В турнире участвовали более двух тысяч человек и 120 команд из Рязани и области. Завершился он во время финального матча между командами «Автоимпорт» и «Юнион».

Церемонию награждения открыли депутат гордумы, в частности, председатель совета директоров ФПК «Инвест» — Галина Трушина и президент рязанского регионального футбольного союза, президент ФК Рязань — Дмитрий Малахов.

Трушина отметила, что команды «показали прекрасный футбол».

«Я считаю, что наш турнир является не только самым массовым, но и самых любимым в Рязанской области», — добавила депутат и выразила надежду, что список участников расширится за пределы региона.

Малахов предложил сразу приступить к награждению из-за жаркой погоды и пожелал всем участникам турнира здоровья и спортивных успехов.

По традиции, футбольные команды сражались за «Золотой», «Серебряный», «Бронзовый» и «Ветеранский» 37+ кубки. Команда Автоимпорт не сумела завоевать 5 титул, в третий раз обладателем РКЛФ «Золотого Кубка» «Русской кожи» стала команда «Юнион».

Остальные награды 26-го РКЛФ распределились следующим образом:

«Ветеранский» кубок:

  • 1 место — команда «Атрон»;
  • 2 место — команда «Мэдисон»;
  • 3 место — команда «ОКА».

В номинациях награды получили:

  • «Лучший игрок» — Вадим Забнев (команда «ОКА»);
  • «Лучший бомбардир» — Иорзани Сафоян, 14 голов (команда «Атрон»);
  • «Лучший защитник» — Алексей Аникеев (команда «Мэдисон»);
  • «Лучший вратарь» — Андрей Мягков (команда «Акрон»).

«Золотой» кубок:

  • 1 место — команда «Юнион»;
  • 2 место — команда «Автоимпорт»;
  • 3 место — команда «Korwood 62».

В номинациях награды получили:

  • «Лучший игрок» — Владимир Буданов (команда «Юнион»);
  • «Лучший бомбардир» — Сергей Барков, 9 голов (команда «Автоимпорт»);
  • «Лучший защитник» — Владимир Желудков (команда «Korwood 62»);
  • «Лучший вратарь» — Кулешов Олег (команда «Автоимпорт»);
  • «Лучший тренер» — Александр Грущин (команда «Юнион»).

«Серебряный» кубок:

  • 1 место — команда «МФК Альбион»;
  • 2 место — команда «Иномарка 62»;
  • 3 место — команда «Велес».

В номинациях награды получили:

  • «Лучший игрок» — Серегй Огнев (команда «Велес»);
  • «Лучший бомбардир» — Виталий Сухов, 11 голов (команда «ТД Русский хлеб»);
  • «Лучший защитник» — Александр Кореньков (команда «МФК Альбион»);
  • «Лучший вратарь» — Александр Жабин (команда «Иномарка 62»).

«Бронзовый» кубок:

  • 1 место — команда «ТамСтрой»;
  • 2 место — команда «Орбита»;
  • 3 место — команда «РИЗУР 2».

В номинациях награды получили:

  • «Лучший игрок» — Руслан Кулемин (команда «ТамСтрой»);
  • «Лучший бомбардир» — Борис Яковлев, 14 голов (команда «ТамСтрой»);
  • «Лучший защитник» — Николай Асташкин (команда «Орбита»);
  • «Лучший вратарь» — Юрий Баранов (команда «РИЗУР 2»).

Четвертый онлайн-чемпионат по FIFA19 PS4:

  • 1 место — Александр Федосеенко;
  • 2 место — Валерий Комаров;
  • 3 место — Кирилл Козаков.
Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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