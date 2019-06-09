«Рязань-ВДВ» разгромно проиграл столичному ЦСКА

В пятницу, 7 июня, прошел матч 10-го тура Чемпионата России между московским ЦСКА и ЖФК «Рязань-ВДВ». О его итогах написал
Встреча завершилась разгромной победой ЦСКА: дублем отметилась защитник хозяев Ксения Цыбутович. Еще один мяч забила Яковлева, а на счет Колтаковой записан автогол.
На пресс-конференции после матча Константин Климашин признал, что поражение они сегодня заслужили:
«Можно поздравить ЦСКА с заслуженной победой. Мы проиграли по делу, соперник превосходил нас на каждом участке поля: что на флангах, что в центре, выигрывали все единоборства и подборы, набегали и били вторым темпом. Поэтому у них были голы и опасные моменты, а мы практически ничего не создали. Тяжело что-то организовать, если мяч теряется после двух-трех передач. ЦСКА обкрадывал нас и организовывал дополнительные атаки. Если с другими командами у нас получались атаки, но в этой игре не вышло почти ничего. Будем работать дальше», — сказал Климашин.
После 12 тура подопечные Константина Климашина расположились на четвертой строчке турнирной таблицы. Отрыв от первого места составляет уже 16 очков.
Фото пресс-службы ЖФК ЦСКА, видео из группы «ВКонтакте» «