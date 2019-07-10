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9:56, 10 июля 2019 909

Тульский «Арсенал» начал переговоры о возвращении Резиуана Мирзова

Тульский «Арсенал» начал переговоры о возвращении Резиуана Мирзова

Тульский «Арсенал» и «Ростов» ведут диалог по трансферу полузащитника Резиуана Мирзова. Об этом пишет интернет-издание «Спорт-Экспресс».

Прошлый сезон игрок провел на правах аренды в «Арсенале» и в 26 матчах чемпионата забил шесть голов.

Туляки готовы предложить около двух миллионов евро, а «Ростов» хочет сохранить футболиста.

Резиуан Мирзов, который вместе с тульским «Арсеналом» квалифицировался в Лигу Европы, оказался в заявке сборной. Для него это первый вызов в национальную команду.

В сезоне 2013/2014 годов он выступал за рязанский клуб «Звезда». В ПФЛ он провел за клуб 16 матчей, забил два мяча, в Кубке России — еще 6 матчей, также забив два гола.

Матчи пройдут 8 и 11 июня в Саранске и Нижнем Новгороде.

Фото пресс-службы ФК «Арсенал» Тула

© RZN.info

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