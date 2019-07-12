В Туле открыли мемориальную доску легендарной велогонщице Любови Кочетовой

В пятницу, 12 июля, в Туле открыли мемориальную доску велогонщице Любови Кочетовой. Доску установили на доме №3 на улице Лейтейзена, где она жила с 1980 по 2010 год,
Кочетова — первая чемпионка мира по велоспорту в индивидуальной гонке преследования, восьмикратная рекордсменка мира, заслуженный работник физической культуры РСФСР.
В 1955 году она установила шесть рекордов: три мировых и три всесоюзных. За годы спортивных выступлений (с 1949 по 1963) завоевала 105 призовых мест на чемпионатах СССР и России. Она установила восемь мировых рекордов на один километр и на два километра.
Кочетова была старшим тренером, заместителем директора Тульской школы высшего спортивного мастерства при велотреке, а также почетной гражданкой города.