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17:44, 13 июля 2019 272

Румынская теннисистка Симона Халеп разгромила Серену Уильямс в финале Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп разгромила Серену Уильямс в финале Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп стала победительницей Уимблдона. Об этом сообщил Twitter-аккаунт турнира.

В финале соревнования Халеп обыграла американку Серену Уильямс со счетом 6:2, 6:2. Это вторая победа Халеп над Уильямс за всю карьеру румынской теннисистки.

Для Халеп это первая победа на Уимблдоне. Уильямс выигрывала турнир семь раз.

Завтра состоится мужской финал, в котором сразятся Новак Джокович и Роджер Федерер.

Справка

Симона Халеп — румынская профессиональная теннисистка, бывшая первая ракетка мира. Победительница одного турнира Большого шлема в одиночном разряде; финалистка трех турниров Большого шлема в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA.

Фото из Twitter-аккаунта турнира

© RZN.info

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