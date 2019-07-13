Румынская теннисистка Симона Халеп разгромила Серену Уильямс в финале Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп стала победительницей Уимблдона. Об этом сообщил
В финале соревнования Халеп обыграла американку Серену Уильямс со счетом 6:2, 6:2. Это вторая победа Халеп над Уильямс за всю карьеру румынской теннисистки.
Для Халеп это первая победа на Уимблдоне. Уильямс выигрывала турнир семь раз.
Завтра состоится мужской финал, в котором сразятся Новак Джокович и Роджер Федерер.
Справка
Симона Халеп — румынская профессиональная теннисистка, бывшая первая ракетка мира. Победительница одного турнира Большого шлема в одиночном разряде; финалистка трех турниров Большого шлема в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA.
Фото из Twitter-аккаунта турнира
The moment @Simona_Halep became Romania's first ever #Wimbledon singles champion 🇷🇴 pic.twitter.com/bny53dP8AL— Wimbledon (@Wimbledon) 13 июля 2019 г.