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14:25, 15 июля 2019 412

В Рязани пройдет третий этап чемпионата России по ралли-кроссу

В Рязани пройдет третий этап чемпионата России по ралли-кроссу

В Рязани пройдет третий этап чемпионата России по ралли-кроссу. Соревнования проведут 21 июля на АСК «Атрон», сообщили организаторы.

В дивизионе «Д2-Юниор» основная борьба идет между Рустамом Фатхутдиновым, который занимает первую позицию по итогам двух соревнований и догоняет его Амирхан Файзрахманов, на третьей позиции Станислав Иллерицкий. Всего одно очко отделяет от бронзы Артема Антонова и три очка до бронзы не хватает Степану Ануфриеву.

В самом многочисленном классе чемпионата «Национальный» 35 спортсменов. Его фаворитом остается Егор Санин. На втором месте Аркадий Иллерицкий. Михаил Симонов — серебряный призер 2018 года класса «Супер-1600» — пятый в таблице, а на шестом месте выходец из класса «Д2-Юниор» — Илья Родькин.

В дивизионе «Суперавто» основная борьба идет между Раисом Миннихановом и Игорем Плотниковым. На третьем месте находится Рустам Минниханов, четвертый Джаудат Миннахметов.

В классе «Супер-1600» первую позицию занимает Кирилл Коноплев, вторую — Вячеслав Дыко, на третьем месте — Евгений Ушмаев. Четвертым едет Игорь Усов и пятый Андрей Васильев.

Начало соревнований 20 июля в 11:00, 21 июля официальное открытие в 10:30. Вход для зрителей бесплатный.

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