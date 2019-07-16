Экс-игрок ФК «Рязань» и тульского «Арсенала» близок к переходу в «Спартак». Об этом сообщил
В настоящий момент стороны обсуждают личный контракт.
В июне издание сообщало, что красно-белые ведут активные переговоры о трансфере 26-летнего футболиста и являются наиболее вероятным местом продолжения его карьеры.
Мирзов выступает за «Ростов» с 2017 года. Сезон-2017/18 он провел на правах аренды в «Тосно», а минувший сезон — в «Арсенале». В составе тульской команды полузащитник принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счет шесть голов и одну результативную передачу.
В сезоне 2013/2014 годов он выступал за рязанский клуб «Звезда». В ПФЛ он провел за клуб 16 матчей, забил два мяча, в Кубке России — еще 6 матчей, также забив два гола.
Фото пресс-службы ФК «Рязань»