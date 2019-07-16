Команда «Автоимпорта» представит Рязань на всероссийском этапе спартакиады трудящихся

Команда ГК «Автоимпорт» представит Рязань на всероссийском этапе спартакиады трудящихся, который пройдет в сентябре в Тамбове. Ранее спортсмены компании стали победителями городского и областного этапов.
Спартакиада «Автоимпорта» стартовала в 2013 году. Как отметили в пресс-службе компании, за шесть лет в рамках соревнований появились новые виды спорта, список команд расширился, а спортивные движение для сотрудников стали частью корпоративной культуры.
«2018 год ознаменовался открытием шестого сезона соревнований, в котором приняли участие более 500 работников группы компаний, введением 15 видов спорта и объединением фан-базы в 400 человек. Апогеем шестого сезона спартакиады стала поездка в Турцию для лучших спортсменов и активных болельщиков», — рассказали в «Автоимпорте».