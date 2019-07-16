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17:30, 16 июля 2019 591

Команда «Автоимпорта» представит Рязань на всероссийском этапе спартакиады трудящихся

Команда «Автоимпорта» представит Рязань на всероссийском этапе спартакиады трудящихся

Команда ГК «Автоимпорт» представит Рязань на всероссийском этапе спартакиады трудящихся, который пройдет в сентябре в Тамбове. Ранее спортсмены компании стали победителями городского и областного этапов.

Спартакиада «Автоимпорта» стартовала в 2013 году. Как отметили в пресс-службе компании, за шесть лет в рамках соревнований появились новые виды спорта, список команд расширился, а спортивные движение для сотрудников стали частью корпоративной культуры.

«2018 год ознаменовался открытием шестого сезона соревнований, в котором приняли участие более 500 работников группы компаний, введением 15 видов спорта и объединением фан-базы в 400 человек. Апогеем шестого сезона спартакиады стала поездка в Турцию для лучших спортсменов и активных болельщиков», — рассказали в «Автоимпорте».

© RZN.info

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