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11:59, 17 июля 2019 642

ФК «Рязань» проиграл первый матч под руководством нового тренера

ФК «Рязань» проиграл первый матч под руководством нового тренера

ФК «Рязань» проиграл первый матч под руководством Виктора Навоченко. Во вторник, 16 июля, «горожане» со счетом 1:2 уступили столичному «Строгино».

В основном составе рязанцев вышли пять футболистов, которые играли в прошлом сезоне.

Счет в мачте открыли гости в первом тайме. После этого обновленный состав «горожан» стал активнее атаковать, но забить рязанцы не могли. За две минуты до конца матча хозяева удвоили преимущество, а уже в добавленное время вышедший на замену Георгий Журавлев отыграл один мяч.

После матча главный тренер ФК «Рязань» Виктор Навоченко посетовал на «несыгранность» команды.

Следующий матч «горожане» сыграют в среду, 24 июля, на стадионе «Спартак» против тульского «Химика-Арсенала». Начало в 18:30.

Фото ФК «Строгино»

© RZN.info

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