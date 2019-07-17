ФК «Рязань» проиграл первый матч под руководством нового тренера

ФК «Рязань» проиграл первый матч под руководством Виктора Навоченко. Во вторник, 16 июля, «горожане» со счетом 1:2 уступили столичному «Строгино».
В основном составе рязанцев вышли пять футболистов, которые играли в прошлом сезоне.
Счет в мачте открыли гости в первом тайме. После этого обновленный состав «горожан» стал активнее атаковать, но забить рязанцы не могли. За две минуты до конца матча хозяева удвоили преимущество, а уже в добавленное время вышедший на замену Георгий Журавлев отыграл один мяч.
После матча главный тренер ФК «Рязань» Виктор Навоченко посетовал на «несыгранность» команды.
Следующий матч «горожане» сыграют в среду, 24 июля, на стадионе «Спартак» против тульского «Химика-Арсенала». Начало в 18:30.
Фото ФК «Строгино»