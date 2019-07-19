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11:44, 19 июля 2019 391

Бывший игрок ФК «Рязань» и тульского «Арсенала» подписал контракт с московским «Спартаком»

Бывший игрок ФК «Рязань» и тульского «Арсенала» подписал контракт с московским «Спартаком»

Бывший игрок ФК «Рязань» и тульского «Арсенала» Резиуан Мирзов подписал контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Мирзов выступает за «Ростов» с 2017 года. Сезон-2017/18 он провел на правах аренды в «Тосно», а минувший сезон — в «Арсенале». В составе тульской команды полузащитник принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счет шесть голов и одну результативную передачу.

В сезоне 2013/2014 годов он выступал за рязанский клуб «Звезда». В ПФЛ он провел за клуб 16 матчей, забил два мяча, в Кубке России — еще 6 матчей, также забив два гола.

Фото пресс-службы ФК «Спартак»

© RZN.info

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