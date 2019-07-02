Аналитики оценили шансы ХК «Рязань» в ВХЛ

Три года назад ХК «Рязань» занял второе место в регулярной части сезона Высшей хоккейной лиги, но спустя пару лет лишился даже места в плей-офф. В завершившемся розыгрыше ВХЛ рязанцы сумели вернуться в топ-16, а в плей-офф уступили будущему финалисту.

Аналитики подвели итоги сезона 2018/19 и оценили перспективы «Рязани» в ВХЛ-2019/20.

Перед стартом минувшего первенства ВХЛ букмекеры не включали «Рязань» в шорт-лист основных претендентов на победу. Основной причиной стали низкие результаты команды в сезоне 2017/18, где рязанцы заняли место в третьем десятке и финишировали с показателем «-30» по разнице заброшенных и пропущенных шайб.

Итоги ВХЛ-2018/19

Однако воспитанникам Павла Десяткова удалось успешно войти в новый сезон: в семи стартовых матчах они одержали пять побед, в том числе над прошлогодними финалистами — питерскими «Динамо» и «СКА-Нева».

Худшим отрезком в сезоне стала вторая половина ноября, когда «Рязань» выдала серию из шести поражений кряду (общий счет — 7:19). Вскоре ситуацию удалось исправить: из 15-ти следующих поединков хоккеисты «Рязани» победили в 11-ти, в том числе снова обыграв чемпиона лиги.

Как отмечает сайт «Спортставки.Онлайн», на финише «регулярки» рязанцы выступали на уровне ожиданий букмекеров — обыгрывали уступающих в классе соперников, но проигрывали фаворитам.

К матчам на вылет «Рязань» подошла в статусе 13-й команды лиги. Первым соперником «Рязани» в плей-офф стал «Рубин», с которым в регулярной части сезона команда Десятникова обменялась гостевыми победами. Первый же соперник стал для рязанцев непреодолимым препятствием: в лучшем состоянии к серии подошел «Рубин», шагнувший в четвертьфинал по итогам уже трех матчей.

Стабильные тренды

Результаты команды Десяткова сильно зависели от места проведения матчей: если на домашнем льду рязанцы вошли в топ-10 по количеству набранных очков (41) и достигли двузначной разницы заброшенных и пропущенных шайб (+10), то на выезде набрали всего 26 очков (17-й показатель турнира), а заброшенных шайб оказалось на 12 меньше, чем пропущенных.

Также отмечается, что матчи с участием «Рязани» — одни из наименее результативных в лиге. Средний тотал шайб составил 4,72 — только четыре команды в лиге играли в более закрытый хоккей. При этом на домашнем льду меньшей результативности достиг только санкт-петербургский «Динамо». Усредненный коэффициент в приложении 1хБет на «низовой» исход матчей «Рязани» составлял 1,9.

Прогноз на итоги ВХЛ-2019/20

В завершившемся сезоне рязанцы выполнили план минимум: вернулись в плей-офф и почти вывели в ноль разницу шайб. Однако, по словам аналитиков, впереди у команды Десяткова много работы: «Рязани» есть куда прибавлять как по атакующим, так и по оборонительным показателям. «Среди участников плей-офф только один коллектив показал меньшую результативность, а больше пропущенных шайб — только у трех команд. Несмотря на это, „Рязани“ по силам ворваться в топ-10 и пройти первый раунд плей-офф», — заключили эксперты.