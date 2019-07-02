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13:21, 2 июля 2019 339

Команда «Автоимпорта» победила в городской спартакиаде трудящихся

Команда «Автоимпорта» победила в городской спартакиаде трудящихся

В пятницу, 28 июня, в Рязани завершилась спартакиада трудящихся. Ее участниками стали 19 трудовых коллективов.

В заключительный день прошли соревнования по гиревому спорту, стритболу среди мужчин и финальные игры по футболу.

В соревнованиях по гиревому спорту ГК «Автоимпорт» представляли Виктор Ванин и Алексей Бехелев, они заняли четвертое место. В мини-футболе сотрудники компании получили шестое место, а в стритболе — пятое.

В общекомандном зачете команда ГК «Автоимпорт» заняла первое место. Теперь она представит город на областной спартакиаде, которая пройдет 12-14 июля в Сасове.

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