Команда «Автоимпорта» победила в городской спартакиаде трудящихся

В пятницу, 28 июня, в Рязани завершилась спартакиада трудящихся. Ее участниками стали 19 трудовых коллективов.
В заключительный день прошли соревнования по гиревому спорту, стритболу среди мужчин и финальные игры по футболу.
В соревнованиях по гиревому спорту ГК «Автоимпорт» представляли Виктор Ванин и Алексей Бехелев, они заняли четвертое место. В мини-футболе сотрудники компании получили шестое место, а в стритболе — пятое.
В общекомандном зачете команда ГК «Автоимпорт» заняла первое место. Теперь она представит город на областной спартакиаде, которая пройдет 12-14 июля в Сасове.