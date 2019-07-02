Рыбновец пробежал 42 километра на марафоне в Санкт-Петербурге

Замглавы молодежной администрации по экономическому развитию Рыбновского района Алексей Карпунин стал участником международного марафона «Белый ночи» в Санкт-Петербурге. Об этом пишет издательство «
В воскресенье, 30 июня, Карпунин пробежал дистанцию 42 километра 195 метров.
По словам самого участника, последние два километра «дались лишь только волевым усилиями».
«Огромная поддержка, отличная организация, по пути всегда играла живая музыка, — поделился впечатлениями Карпунин. — А за несколько километров до финиша Смерть-с-косой встретила нас с табличкой „Конец близок“, что вызвало улыбку и немного отвлекло от усталости».