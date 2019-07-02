Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:00, 2 июля 2019 353

Рыбновец пробежал 42 километра на марафоне в Санкт-Петербурге

Рыбновец пробежал 42 километра на марафоне в Санкт-Петербурге

Фото: Издательство «Пресса»

Замглавы молодежной администрации по экономическому развитию Рыбновского района Алексей Карпунин стал участником международного марафона «Белый ночи» в Санкт-Петербурге. Об этом пишет издательство «Пресса».

В воскресенье, 30 июня, Карпунин пробежал дистанцию 42 километра 195 метров.

По словам самого участника, последние два километра «дались лишь только волевым усилиями».

«Огромная поддержка, отличная организация, по пути всегда играла живая музыка, — поделился впечатлениями Карпунин. — А за несколько километров до финиша Смерть-с-косой встретила нас с табличкой „Конец близок“, что вызвало улыбку и немного отвлекло от усталости».

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
14:00, 2 июля 2019
Рыбновец пробежал 42 километра на марафоне в Санкт-Петербурге
13:21, 2 июля 2019
Команда «Автоимпорта» победила в городской спартакиаде трудящихся
11:49, 2 июля 2019
«Рязань-ВДВ» впервые с апреля одержал победу. Видео
17:42, 1 июля 2019
Волейболистки из Калужской области победили на чемпионате Европы
22:00, 28 июня 2019
Рязанский полицейский занял второе место на чемпионате Европы по ММА
Все новости
Новости
Архив
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 42 525
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
8:55, 29 июня 2019 39 012
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
18:41, 23 июня 2019 19 491
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:14, 23 июня 2019 16 010
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту
17:23, 23 июня 2019 13 779
В аварии на Московском шоссе пострадала футболистка «Рязани-ВДВ»
Все новости