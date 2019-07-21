Дубль воспитанницы помог «Рязани-ВДВ» выйти в полуфинал кубка. В воскресенье, 21 июля, «десантницы» со счетом 4:0 обыграли во втором матче ижевское «Торпедо».
Счет в первом тайме открыла воспитанница рязанского футбола Елизавета Лазарева. Во втором тайме хозяева продолжили атаковать и забили еще три гола.
Кристина Чичкала удвоила счет дальним ударом, а затем Лазарева оформила дубль. Поставила точку в матче новичок из Сербии Мария Вукович, которая забила первый гол за команду.
Победа позволила «Рязани-ВДВ» пробиться в полуфинал кубка, где команда сыграет с московским «Локомотивом».
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