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20:44, 21 июля 2019 275

Дубль воспитанницы помог «Рязани-ВДВ» выйти в полуфинал кубка

Дубль воспитанницы помог «Рязани-ВДВ» выйти в полуфинал кубка

Дубль воспитанницы помог «Рязани-ВДВ» выйти в полуфинал кубка. В воскресенье, 21 июля, «десантницы» со счетом 4:0 обыграли во втором матче ижевское «Торпедо».

Счет в первом тайме открыла воспитанница рязанского футбола Елизавета Лазарева. Во втором тайме хозяева продолжили атаковать и забили еще три гола.

Кристина Чичкала удвоила счет дальним ударом, а затем Лазарева оформила дубль. Поставила точку в матче новичок из Сербии Мария Вукович, которая забила первый гол за команду.

Победа позволила «Рязани-ВДВ» пробиться в полуфинал кубка, где команда сыграет с московским «Локомотивом».

Фото ЖФК «Рязань-ВДВ»

© RZN.info

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