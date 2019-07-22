Двое рязанцев выиграли чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу. Об этом сообщил
Чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу серии «ACB JJ World Open Championship GI 2019» прошел в Москве 13-14 июля. В нем приняли участие более 1 500 спортсменов из 15-ти стран мира.
Рязанские спортсмены завоевали три золотые медали.
Двукратным чемпионом мира стал Роман Гавриков (дисциплина Мaster 2 Gi (Purple) в весовой категории до 95 килограммов и в абсолютной категории).
Третье мировое «золото» в рязанскую копилку добавил воспитанник СДЮСШОР «Юпитер» Сергей Борискин (Adult Gi (Blue) в весе свыше 95 килограммов).