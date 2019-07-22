Хоккеист, отыгравший почти сто матчей в КХЛ, перешел в ХК «Рязань»

33-летний защитник Евгений Дубровин, отыгравший почти сто матчей в КХЛ, перешел в ХК «Рязань». Об этом сообщил
В минувшем сезоне он выступал за «Ценг Тоу» из Китая и «Иртыш» из Казахстана.
Дубровин — воспитанник омской школы хоккея, где он выступал за «Авангард», «Авангард-ВДВ» и «Омских ястребов». Всего в послужном списке защитника числятся 14 клубов.
В Суперлиге и КХЛ Дубровин выступал за «Авангард», «Сибирь» и «Автомобилист». За них Евгений провел в общей сложности 224 матча, набрал 23 (5+18) очка.
В сезоне-2018/2019 Дубровин в составе «Ценг Тоу» в ВХЛ отыграл 15 матчей, набрал 3 (0+3) очка, 6 минут штрафа, показатель полезности «+6», после чего перебрался в «Иртыш», выступавший в чемпионате Казахстана.
Фото с сайта хоккейного клуба «Кубань»