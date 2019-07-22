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10:52, 22 июля 2019 228

Хоккеист, отыгравший почти сто матчей в КХЛ, перешел в ХК «Рязань»

Хоккеист, отыгравший почти сто матчей в КХЛ, перешел в ХК «Рязань»

33-летний защитник Евгений Дубровин, отыгравший почти сто матчей в КХЛ, перешел в ХК «Рязань». Об этом сообщил сайт Высшей хоккейной лиги.

В минувшем сезоне он выступал за «Ценг Тоу» из Китая и «Иртыш» из Казахстана.

Дубровин — воспитанник омской школы хоккея, где он выступал за «Авангард», «Авангард-ВДВ» и «Омских ястребов». Всего в послужном списке защитника числятся 14 клубов.

В Суперлиге и КХЛ Дубровин выступал за «Авангард», «Сибирь» и «Автомобилист». За них Евгений провел в общей сложности 224 матча, набрал 23 (5+18) очка.

В сезоне-2018/2019 Дубровин в составе «Ценг Тоу» в ВХЛ отыграл 15 матчей, набрал 3 (0+3) очка, 6 минут штрафа, показатель полезности «+6», после чего перебрался в «Иртыш», выступавший в чемпионате Казахстана.

Фото с сайта хоккейного клуба «Кубань»

© RZN.info

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