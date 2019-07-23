ФК «Рязань» озвучил планы на предстоящий сезон

ФК «Рязань» провел пресс-конференцию, посвященную началу нового сезона ПФЛ, а также участию команды в Кубке России. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Президент ФК «Рязань» Дмитрий Малахов заявил, что перед командой стоит задача войти в пятерку лучших команд группы «Центр», в идеале — быть в призерах.
«Эта задача, которую мы, поговорив с тренерами, поставили себе сами. Но, в тоже время есть другая, более глобальная задача, ни на один сезон и, ни на два — это воспитание своих местных футболистов. Морально многие юные игроки не готовы переступить тот уровень, на котором они сейчас находятся. И задача нашего нового тренерского штаба наиграть молодежь, помочь им выйти на новый этап своего развития, как футболистов», — сказал Малахов.
24 июля, в среду, ФК «Рязань» проведет первый домашний матч сезона, против тульского «Химик-Арсенала». Начало матча в 18:30.