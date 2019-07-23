Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:35, 23 июля 2019 229

ФК «Рязань» озвучил планы на предстоящий сезон

ФК «Рязань» озвучил планы на предстоящий сезон

ФК «Рязань» провел пресс-конференцию, посвященную началу нового сезона ПФЛ, а также участию команды в Кубке России. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Президент ФК «Рязань» Дмитрий Малахов заявил, что перед командой стоит задача войти в пятерку лучших команд группы «Центр», в идеале — быть в призерах.

«Эта задача, которую мы, поговорив с тренерами, поставили себе сами. Но, в тоже время есть другая, более глобальная задача, ни на один сезон и, ни на два — это воспитание своих местных футболистов. Морально многие юные игроки не готовы переступить тот уровень, на котором они сейчас находятся. И задача нашего нового тренерского штаба наиграть молодежь, помочь им выйти на новый этап своего развития, как футболистов», — сказал Малахов.

24 июля, в среду, ФК «Рязань» проведет первый домашний матч сезона, против тульского «Химик-Арсенала». Начало матча в 18:30.

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
9:35, 23 июля 2019
ФК «Рязань» озвучил планы на предстоящий сезон
12:06, 22 июля 2019
Двое рязанцев выиграли чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу
10:52, 22 июля 2019
Хоккеист, отыгравший почти сто матчей в КХЛ, перешел в ХК «Рязань»
20:44, 21 июля 2019
Дубль воспитанницы помог «Рязани-ВДВ» выйти в полуфинал кубка
11:44, 19 июля 2019
Бывший игрок ФК «Рязань» и тульского «Арсенала» подписал контракт с московским «Спартаком»
Все новости
Новости
Архив
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
12:10, 9 июля 2019 35 331
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
17:05, 10 июля 2019 21 134
ФК «Рязань-ВДВ» подписал легионеров из Сербии и Азербайджана
12:28, 14 июля 2019 20 759
Рязанская фигуристка Александра Трусова представит Европу на международном турнире 2
13:42, 9 июля 2019 20 246
Футболистка Рязани «ВДВ» восстановилась после аварии на Московском шоссе
9:56, 10 июля 2019 19 923
Тульский «Арсенал» начал переговоры о возвращении Резиуана Мирзова
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований