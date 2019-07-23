В Рязани назвали победителей третьего этапа чемпионата России по ралли-кроссу. Фото

В Рязани назвали победителей третьего этапа чемпионата России по ралли-кроссу. Соревнования прошли в выходные, 19-21 июля.
По словам организаторов, меняющаяся погода внесла в борьбу свои коррективы. «Победы и поражения, перевороты и столкновения — все это сопровождало пилотов и зрителей и добавляло зрелищности», — отметили они.
Соревнования также посетил рейс-директор Чемпионата мира по ралли-кроссу Славен Дедич, который два дня делился опытом Европейского и мирового автоспорта.
Участниками третьего этапа чемпионата России стали 50 пилотов. Места распределились следующим образом:
Класс «Д2-Юниор»:
- 1 место — Рустам Фатхутдинов, Казань;
- 2 место — Амирхан Файзрахманов, Йошкар-Ола;
- 3 место — Артем Антов, Смоленск.
Класс «Национальный»:
- 1 место — Егор Санин, Самара;
- 2 место — Михаил Тягунов, Москва;
- 3 место — Михаил Симонов, Ульяновск.
Класс «Супер-1600»:
- 1 место — Кирилл Коноплев, Екатеринбург;
- 2 место — Вячеслав Дыко, Смоленск;
- 3 место — Игорь Усов, Омск.
Класс «Суперавто»:
- 1 место — Раис Минниханов, Казань;
- 2 место — Игорь Плотников, Новосибирск;
- 3 место — Евгений Животов, Старый Оскол.