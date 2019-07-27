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21:27, 27 июля 2019 280

«Рязань-ВДВ» одержала вторую победу подряд

«Рязань-ВДВ» одержала вторую победу подряд

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

«Рязань-ВДВ» одержала вторую победу подряд. В субботу, 27 июля, «десантницы» в гостях обыграли «Чертаново» со счетом 1:0.

В первом тайме шла равная борьба с небольшим количеством голевых моментов. В начале второго тайма с передачи Александры Лазаревич Мария Вукович открыла счет в матче.

Для нее этот гол стал вторым в двух матчах за рязанскую команду. После забитого мяча на поле продолжилась равная игра. Обе команды имели возможность забить, но счет на табло так и остался неизменным.

Отметим, что в Москву команду гостей приехали поддержать более трех десятков человек. Победа помогла «десантницам» подняться на четвертое место в таблице.

Следующий матч «Рязань-ВДВ» сыграет 3 августа в Ижевске против «Торпедо».

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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