«Рязань-ВДВ» одержала вторую победу подряд. В субботу, 27 июля, «десантницы» в гостях обыграли «Чертаново» со счетом 1:0.
В первом тайме шла равная борьба с небольшим количеством голевых моментов. В начале второго тайма с передачи Александры Лазаревич Мария Вукович открыла счет в матче.
Для нее этот гол стал вторым в двух матчах за рязанскую команду. После забитого мяча на поле продолжилась равная игра. Обе команды имели возможность забить, но счет на табло так и остался неизменным.
Отметим, что в Москву команду гостей приехали поддержать более трех десятков человек. Победа помогла «десантницам» подняться на четвертое место в таблице.
Следующий матч «Рязань-ВДВ» сыграет 3 августа в Ижевске против «Торпедо».