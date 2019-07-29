ФК «Тамбов» обыграл «Спартак». В субботу, 27 июля, матч закончился со счетом 2:0.
Игра прошла в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».
Первый гол забил ивуариец Седрик Гогуа на 28-й минуте матча. На 69-й минуте отличился Сослан Таказов.
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ФК «Тамбов» обыграл «Спартак». В субботу, 27 июля, матч закончился со счетом 2:0.
Игра прошла в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».
Первый гол забил ивуариец Седрик Гогуа на 28-й минуте матча. На 69-й минуте отличился Сослан Таказов.
Фото «
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