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10:31, 29 июля 2019 351

ФК «Тамбов» обыграл «Спартак»

ФК «Тамбов» обыграл «Спартак»

ФК «Тамбов» обыграл «Спартак». В субботу, 27 июля, матч закончился со счетом 2:0.

Игра прошла в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».

Первый гол забил ивуариец Седрик Гогуа на 28-й минуте матча. На 69-й минуте отличился Сослан Таказов.

Фото «Чемпионат»

© RZN.info

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