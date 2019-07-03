БК «Рязань» опустилось в первенство ЦФО

БК «Рязань» сыграет предстоящий сезон в первенстве ЦФО. Об этом сообщила клубная пресс-служба.
«Участие в первенстве ЦФО позволит привлечь в состав „зубров“ широкий круг воспитанников рязанской школы баскетбола и дать им гораздо больше игровой практики», — отмечается в сообщении.
Также руководство намерено привлечь в команду студентов рязанских вузов из других регионов.
Перед командой стоит задача войти по итогам сезона в число лучших клубов соревнования.
Напомним, в прошлом сезоне БК «Рязань» опустился в «Суперлигу-2».