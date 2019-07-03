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8:38, 3 июля 2019 291

Рыбновец в четвертый раз стал лучшим гиревиком среди российских железнодорожников

Рыбновец в четвертый раз стал лучшим гиревиком среди российских железнодорожников

Фото: Издательство «Пресса»

Рыбновец Александр Астахов в четвертый раз стал лучшим гиревиком среди российских железнодорожников. Об этом сообщает издательство «Пресса».

На спартакиаде «Российских железных дорог» в Сочи выступали более 500 человек. Победителем в гиревом спорте в четвертый раз стал рыбновец. Его результат: две гири по 24 килограмма — 124 толчка, одна гиря гиря 24 килограмма — 218 толчков.

«В этот раз тоже надеялся на победу и не ошибся», — сказал Александр.

Отмечается, что он является кандидатом в мастера гиревого спорта. В июне мужчина также стал стал серебряным призером Всероссийских корпоративных игр в Алуште.

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