Рыбновец в четвертый раз стал лучшим гиревиком среди российских железнодорожников

Рыбновец Александр Астахов в четвертый раз стал лучшим гиревиком среди российских железнодорожников. Об этом сообщает издательство «
На спартакиаде «Российских железных дорог» в Сочи выступали более 500 человек. Победителем в гиревом спорте в четвертый раз стал рыбновец. Его результат: две гири по 24 килограмма — 124 толчка, одна гиря гиря 24 килограмма — 218 толчков.
«В этот раз тоже надеялся на победу и не ошибся», — сказал Александр.
Отмечается, что он является кандидатом в мастера гиревого спорта. В июне мужчина также стал стал серебряным призером Всероссийских корпоративных игр в Алуште.