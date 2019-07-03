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12:17, 3 июля 2019 485

В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию

В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию

Томский атлет, рекордсмен России и книги Гиннесса Виктор Филиппов установил мировой рекорд по подтягиванию на перекладине с отягощением 45 килограммов за минуту. Это произошло на соревнованиях, проходящих в Рязани. Об этом написал сайт ГТРК «Ока».

Ранее спортсменам удавалось подтянуться не более 20 раз. Рекорд, поставленный в Рязани — 22 подтягивания.

После мероприятия Филиппов еще раз призвал всех заниматься воркаутом.

«Всего лишь одно подтягивание в разных стилях заменяет полноценную тренировку», — сказал он.

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