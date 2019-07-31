Липецкий инвестор предложил построить спортзал за 38 миллионов

В Матырском районе Липецка предложили построить спортзал за 38 миллионов рублей. Об этом
С инициативой выступил инвестор — «Футбольная академия «ЛКС». По расчетам, на строительство уйдет семь с половиной месяцев. После сдачи объекта администрация будет ежемесячно выплачивать инвестору по 500 тысяч рублей. В 2025 году действие соглашение закончится, и школа начнет эксплуатировать спортзал самостоятельно.
Ожидается, что в спортзале с 8:00 до 14:00 будут заниматься школьники, затем все, кто купят абонементы.