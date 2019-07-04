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17:38, 4 июля 2019 802

Тульские гимнастки привезли из Сочи четыре медали

Тульские гимнастки привезли из Сочи четыре медали

Воспитанницы тульской СШОР «Спортивная гимнастика» поучаствовали во всероссийских соревнованиях «Черноморская чайка» и первенстве города Сочи. Об этом сообщил портал MySlo.

Юные гимнастки показали следующие результаты:

  • Мария Егорова по программе 1-го спортивного разряда в упражнениях на брусьях завоевала золотую медаль;
  • Кристина Ларкина по программе 2-го спортивного разряда завоевала серебро;
  • Виктория Алифанова по программе 2-го спортивного разряда стала бронзовым призером;
  • Ева Гореничая по программе 3-го спортивного разряда также завоевала бронзовую медаль.

Фото МБУ СШОР «Спортивная гимнастика» Тулы

© RZN.info

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