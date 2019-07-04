Тульские гимнастки привезли из Сочи четыре медали

Воспитанницы тульской СШОР «Спортивная гимнастика» поучаствовали во всероссийских соревнованиях «Черноморская чайка» и первенстве города Сочи. Об этом сообщил портал
Юные гимнастки показали следующие результаты:
- Мария Егорова по программе 1-го спортивного разряда в упражнениях на брусьях завоевала золотую медаль;
- Кристина Ларкина по программе 2-го спортивного разряда завоевала серебро;
- Виктория Алифанова по программе 2-го спортивного разряда стала бронзовым призером;
- Ева Гореничая по программе 3-го спортивного разряда также завоевала бронзовую медаль.
Фото МБУ СШОР «Спортивная гимнастика» Тулы