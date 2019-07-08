Рязанца номинировали на звание лучшего молодого футболиста России

Рязанца Константина Кучаева номинировали на звание лучшего молодого футболиста России. Список кандидатов на премию, названную в честь заслуженного тренера СССР Анатолия Бышовца и вручаемую лучшему игроку России до 21 года, опубликовала
В итоговый список вошли:
- ЦСКА: Константин Кучаев (21 год), Игорь Дивеев (19 лет), Ильзат Ахметов (21 год), Иван Обляков (20 лет), Федор Чалов (21 год);
- «Локомотив»: Михаил Лысов (21 год);
- «Краснодар»: Матвей Сафонов (20 лет), Даниил Уткин (19 лет), Иван Игнатьев (20 лет), Магомед-Шапи Сулейманов (20 лет);
- «Спартак»: Александр Максименко (21 год), Николай Рассказов (21 год), Александр Ломовицкий (21 год), Илья Гапонов (21 год), Михаил Игнатов (19 год),
- «Оренбург»: Артем Галаджан (20 лет);
- «Ростов»: Даниил Глебов (19 лет);
- «Рубин»: Артур Сагитов (19 лет), Даниил Степанов (19 лет);
- «Динамо»: Роман Евгеньев (20 лет), Вячеслав Грулев (20 лет), Владимир Москвичев (19 лет);
- «Уфа»: Данил Круговой (21 год)
- «Анжи»: Павел Калошин (21 год), Гамид Агаларов (18 лет), Камиль Закиров (20 лет), Иван Иванченко (20 лет).
В 2018 году победителем премии стал полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, также попавший в список номинантов в этом году.