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8:48, 8 июля 2019 302

Рязанца номинировали на звание лучшего молодого футболиста России

Рязанца номинировали на звание лучшего молодого футболиста России

Рязанца Константина Кучаева номинировали на звание лучшего молодого футболиста России. Список кандидатов на премию, названную в честь заслуженного тренера СССР Анатолия Бышовца и вручаемую лучшему игроку России до 21 года, опубликовала Газета.ru.

В итоговый список вошли:

  • ЦСКА: Константин Кучаев (21 год), Игорь Дивеев (19 лет), Ильзат Ахметов (21 год), Иван Обляков (20 лет), Федор Чалов (21 год);
  • «Локомотив»: Михаил Лысов (21 год);
  • «Краснодар»: Матвей Сафонов (20 лет), Даниил Уткин (19 лет), Иван Игнатьев (20 лет), Магомед-Шапи Сулейманов (20 лет);
  • «Спартак»: Александр Максименко (21 год), Николай Рассказов (21 год), Александр Ломовицкий (21 год), Илья Гапонов (21 год), Михаил Игнатов (19 год),
  • «Оренбург»: Артем Галаджан (20 лет);
  • «Ростов»: Даниил Глебов (19 лет);
  • «Рубин»: Артур Сагитов (19 лет), Даниил Степанов (19 лет);
  • «Динамо»: Роман Евгеньев (20 лет), Вячеслав Грулев (20 лет), Владимир Москвичев (19 лет);
  • «Уфа»: Данил Круговой (21 год)
  • «Анжи»: Павел Калошин (21 год), Гамид Агаларов (18 лет), Камиль Закиров (20 лет), Иван Иванченко (20 лет).

В 2018 году победителем премии стал полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, также попавший в список номинантов в этом году.

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