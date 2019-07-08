Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:07, 8 июля 2019 505

В Рязани завершился третий сезон ИНВЕСТ CUP по стритболу

В Рязани завершился третий сезон ИНВЕСТ CUP по стритболу

В воскресенье, 7 июля, в спортивном центре «Под мостом» завершился третий сезон ИНВЕСТ CUP по стритболу. В соревнованиях, которые прошли в четыре тура, приняли участие около 80 команд из Рязанской области и соседних регионов.

Турнир проходит при поддержке президента Федерации баскетбола Рязанской области, депутата Рязанской областной Думы Александра Жукаева.

В церемонии закрытия поучаствовали судья всероссийской категории Александр Архипов и директор МУП «Лесопарк» Виталий Исаев.

Архипов отметил, что интерес к соревнованиям и их уровень растет с каждым годом.

«Это видно и по количеству участников, накалу, также в турнире участвуют и профессиональные баскетболисты», — подчеркнул судья.

По его словам, ИНВЕСТ CUP позволяет популяризировать стритбол и баскетбол в Рязанской области.

«Многие приходят на турнир с детьми и семьями. Таким образом наши участники прививают любовь к спорту с ранних лет», — отметил Архипов.

По итогам нескольких туров места распределились таким образом:

ELITE мужчины:

  • 1 место — ЦУС Рязань;
  • 2 место — ПрофРадиоЭлектрон;
  • 3 место — Kiowa.

ELITE женщины:

  • 1 место — Latinas;
  • 2 место — Триумф;
  • 3 место — Дельфин Star.

Категория юноши 2002 и 2004 года рождения:

  • 1 место — РКС;
  • 2 место — Drive;
  • 3 место — Великолепная 4-ка.

Категория девушки 2002 и 2004 года рождения:

  • 1 место — Единство;
  • 2 место — Лидер-Касимов;
  • 3 место — Лидер.

Категория юноши 2005 год рождения и младше:

  • 1 место — Форвард;
  • 2 место — Лидер 2007;
  • 3 место — Синяя волна.

Категория девушки 2005 год рождения и младше:

  • 1 место — Лидер-2005;
  • 2 место — Ураган;
  • 3 место — Дельфинята.

Победы в соревновании позволили командам «Latinas» и «ЦУС Рязань» пробиться на финал Кубка России, который пройдет в августе в Нижнем Новгороде. На Кубке России U-18 Рязанскую область представят «Единство» и «РКС».

Путевку на престижный турнир «Grunis Cup» в Москве завоевал «ПрофРадиоЭлектрон», а на фестиваль спорта в Нижнем Новгороде — «NN Open Cup» — Kiowa.

Кроме того, каждый призер и победитель получил медаль и ценный подарок. Более подробно читайте в группе «ВКонтакте».

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

adv
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
16:07, 8 июля 2019
В Рязани завершился третий сезон ИНВЕСТ CUP по стритболу
10:45, 8 июля 2019
Россияне впервые в истории выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу
8:48, 8 июля 2019
Рязанца номинировали на звание лучшего молодого футболиста России
17:38, 4 июля 2019
Тульские гимнастки привезли из Сочи четыре медали
16:20, 3 июля 2019
ФК «Рязань» сыграет в кубке со старейшим клубом России
Все новости
Новости
Архив
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 54 103
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
8:55, 29 июня 2019 41 864
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
20:14, 6 июля 2019 19 028
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
13:30, 6 июля 2019 18 990
Появилось видео с места смертельной аварии на Северной окружной
12:17, 3 июля 2019 15 069
Рязанцев предупредили о дождях и грозах
Все новости