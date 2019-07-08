В Рязани завершился третий сезон ИНВЕСТ CUP по стритболу

В воскресенье, 7 июля, в спортивном центре «Под мостом» завершился третий сезон ИНВЕСТ CUP по стритболу. В соревнованиях, которые прошли в четыре тура, приняли участие около 80 команд из Рязанской области и соседних регионов.
Турнир проходит при поддержке президента Федерации баскетбола Рязанской области, депутата Рязанской областной Думы Александра Жукаева.
В церемонии закрытия поучаствовали судья всероссийской категории Александр Архипов и директор МУП «Лесопарк» Виталий Исаев.
Архипов отметил, что интерес к соревнованиям и их уровень растет с каждым годом.
«Это видно и по количеству участников, накалу, также в турнире участвуют и профессиональные баскетболисты», — подчеркнул судья.
По его словам, ИНВЕСТ CUP позволяет популяризировать стритбол и баскетбол в Рязанской области.
«Многие приходят на турнир с детьми и семьями. Таким образом наши участники прививают любовь к спорту с ранних лет», — отметил Архипов.
По итогам нескольких туров места распределились таким образом:
ELITE мужчины:
- 1 место — ЦУС Рязань;
- 2 место — ПрофРадиоЭлектрон;
- 3 место — Kiowa.
ELITE женщины:
- 1 место — Latinas;
- 2 место — Триумф;
- 3 место — Дельфин Star.
Категория юноши 2002 и 2004 года рождения:
- 1 место — РКС;
- 2 место — Drive;
- 3 место — Великолепная 4-ка.
Категория девушки 2002 и 2004 года рождения:
- 1 место — Единство;
- 2 место — Лидер-Касимов;
- 3 место — Лидер.
Категория юноши 2005 год рождения и младше:
- 1 место — Форвард;
- 2 место — Лидер 2007;
- 3 место — Синяя волна.
Категория девушки 2005 год рождения и младше:
- 1 место — Лидер-2005;
- 2 место — Ураган;
- 3 место — Дельфинята.
Победы в соревновании позволили командам «Latinas» и «ЦУС Рязань» пробиться на финал Кубка России, который пройдет в августе в Нижнем Новгороде. На Кубке России U-18 Рязанскую область представят «Единство» и «РКС».
Путевку на престижный турнир «Grunis Cup» в Москве завоевал «ПрофРадиоЭлектрон», а на фестиваль спорта в Нижнем Новгороде — «NN Open Cup» — Kiowa.
Кроме того, каждый призер и победитель получил медаль и ценный подарок. Более подробно читайте в