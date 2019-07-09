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13:42, 9 июля 2019 221

Футболистка Рязани «ВДВ» восстановилась после аварии на Московском шоссе

Футболистка Рязани «ВДВ» восстановилась после аварии на Московском шоссе

Футболистка Рязани «ВДВ» Анна Фомичева восстановилась спустя две недели после аварии на Московском шоссе. В субботу, 6 июля, 20-летняя спортсменка вышла с капитанской повязкой в матче первого дивизиона «Рязани-ВДВ-М» против «Чертаново-М».

Фомичева провела на поле около 90 минут, ее заменили в дополнительное время.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу московской команды.

Напомним, в субботу, 22 июня, в 18:10 на Московском шоссе столкнулись SsangYong Rexton и Chevrolet Lacetti. Первой машиной управлял 50-летний мужчина, второй — спортсменка.

Пострадавшую госпитализировали с трещиной в ребре и ушибами. Ранее срок ее восстановления оценивали в три недели.

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