Футболистка Рязани «ВДВ» восстановилась после аварии на Московском шоссе

Футболистка Рязани «ВДВ» Анна Фомичева восстановилась спустя две недели после аварии на Московском шоссе. В субботу, 6 июля, 20-летняя спортсменка вышла с капитанской повязкой в матче первого дивизиона «Рязани-ВДВ-М» против «Чертаново-М».
Фомичева провела на поле около 90 минут, ее заменили в дополнительное время.
Матч завершился со счетом 3:1 в пользу московской команды.
Напомним, в субботу, 22 июня, в 18:10 на Московском шоссе столкнулись SsangYong Rexton и Chevrolet Lacetti. Первой машиной управлял 50-летний мужчина, второй — спортсменка.
Пострадавшую госпитализировали с трещиной в ребре и ушибами. Ранее срок ее