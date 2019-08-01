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15:38, 1 августа 2019 337

Дубль воспитанника помог ФК «Рязань» одержать вторую подряд победу. Видео

Дубль воспитанника помог ФК «Рязань» одержать вторую подряд победу. Видео

Дубль воспитанника помог ФК «Рязань» одержать вторую подряд победу. В четверг, 1 августа, «горожане» в гостях обыграли вторую команду «Химок» со счетом 0:2.

Весь первый тайм рязанцы владели преимуществом и открыли счет на 21-й минуте. Алексей Житников со штрафного пробил по воротом, вратарь отбил перед собой мяч, который нападающий Владислав Мещеряков отправил в сетку ворот. Спустя 10 минут Мещеряков оформил дубль.

После перерыва рязанцы могли сделать счет крупнее, однако зрители забитых мячей больше не увидели.

Победа позволила ФК «Рязань» набрать четвертое очко в турнирной таблице.

Следующий матч «горожане» сыграют в понедельник, 5 августа, в 1/64 финала кубка России против «Зоркого».

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