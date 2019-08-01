Дубль воспитанника помог ФК «Рязань» одержать вторую подряд победу. Видео

Дубль воспитанника помог ФК «Рязань» одержать вторую подряд победу. В четверг, 1 августа, «горожане» в гостях обыграли вторую команду «Химок» со счетом 0:2.
Весь первый тайм рязанцы владели преимуществом и открыли счет на 21-й минуте. Алексей Житников со штрафного пробил по воротом, вратарь отбил перед собой мяч, который нападающий Владислав Мещеряков отправил в сетку ворот. Спустя 10 минут Мещеряков оформил дубль.
После перерыва рязанцы могли сделать счет крупнее, однако зрители забитых мячей больше не увидели.
Победа позволила ФК «Рязань» набрать четвертое очко в турнирной таблице.
Следующий матч «горожане» сыграют в понедельник, 5 августа, в 1/64 финала кубка России против «Зоркого».