В первом матче полуфинала Кубка России «Рязань-ВДВ» сыграл вничью с «Локомотивом». Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.
Матч прошел в субботу, 10 августа, и завершился без голов — 0:0.
Ответный матч состоится 12 октября в Москве.
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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В первом матче полуфинала Кубка России «Рязань-ВДВ» сыграл вничью с «Локомотивом». Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.
Матч прошел в субботу, 10 августа, и завершился без голов — 0:0.
Ответный матч состоится 12 октября в Москве.
© RZN.info
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