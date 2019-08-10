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21:06, 10 августа 2019 373

В первом матче полуфинала Кубка России «Рязань-ВДВ» сыграл вничью с «Локомотивом»

В первом матче полуфинала Кубка России «Рязань-ВДВ» сыграл вничью с «Локомотивом»

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В первом матче полуфинала Кубка России «Рязань-ВДВ» сыграл вничью с «Локомотивом». Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Матч прошел в субботу, 10 августа, и завершился без голов — 0:0.

Ответный матч состоится 12 октября в Москве.

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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