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8:56, 11 августа 2019 407

В Рязани прошел первый матч полуфинала Кубка России среди женских команд. Видеообзор

В Рязани прошел первый матч полуфинала Кубка России среди женских команд. Видеообзор

В первом матче полуфинала Кубка России «Рязань-ВДВ» сыграл вничью с «Локомотивом». Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Матч прошел в субботу, 10 августа, и завершился без голов — 0:0.

Фоторепортаж с матча можно посмотреть по ссылке.

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