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12:38, 12 августа 2019 469

Заявки на участие в НХЛ подали 26 рязанских команд

Заявки на участие в НХЛ подали 26 рязанских команд

В середине сентября в Рязани стартует IX сезон Ночной Хоккейной Лиги. Ожидается, что сезон 2019-2020 станет самым массовым за всю историю рязанского любительского хоккея.

В общей сложности его участниками станут около 30 команд, на лед выйдут более 600 спортсменов. Матчи пройдут на базе ДС «Олимпийский», ЛДС «Десант» и ФСК «Планета спорта».

На сегодняшний день в Лигу заявилось уже 19 команд в дивизионе «Любитель 40+" и 7 команд в дивизионе «Любитель 18+. Лига Надежды». Помимо представителей областного центра, в НХЛ будут участвовать команды из Касимова, Рыбного, а также Рязанского, Касимовского, Шиловского, Ухоловского, Чучковского районов. Впервые в девятом сезоне за право стать чемпионом поборются команды из Спасска (40+) и Скопинского района (18+).

Победители двух дивизионов попадут в финал IX Всероссийского Фестиваля по хоккею среди любительских команд, который пройдет в мае 2020 года в Сочи.

Организаторы Ночной Хоккейной Лиги пригласили к участию хоккеистов из Сасова, Ряжска, Михайлова, Александро-Невского, где существуют любительские команды, однако они до сих пор не играют в главном любительском турнире области. Руководство НХЛ выразил надежду, что администрация районов и спортивные комитеты не останутся в стороне, время для подачи заявки еще есть.

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