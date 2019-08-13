«Рязаньэнерго» провел турнир по мини-футболу среди энергопредприятий региона

«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» организовал пятый ежегодный турнир по мини-футболу среди коллективов энергетических предприятий Рязанской области.
На площадку культурно-спортивного комплекса «Авангард» в древне Хирино вышли пять команд: футболисты «Рязаньэнерго», Рязанских городских распределительных электрических сетей, Рязанской областной электросетевой компании, Ново-Рязанской ТЭЦ, а также представители студенческого отряда «Потенциал» радиоуниверситета.
«Я очень рад, что наша традиция ежегодно проводить турнир по мини-футболу продолжается, — подчеркнул директор „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“ Михаил Подлягин. — Футболисты-энергетики не только демонстрируют замечательную физическую подготовку, выносливость, стремление к победе, но и показывают, насколько сильно занятия спортом сплачивают коллектив, делая его по-настоящему дружным и крепким. От всей души желаю участникам захватывающей игры, спортивного азарта и красивых голов, а предприятиям, которые они представляют, процветания и стабильности!».
По итогам состязаний первое место заняла команда Рязанских городских распределительных электрических сетей. Также игрока этой команды Олег Степанушкин признали лучшим футболистом.
Серебряными призерами стали футболисты «Рязаньэнерго», вратарь команды Павел Сашин получил звание лучшего. «Бронза» досталась спортсменам Рязанской областной электросетевой компании.
Победителей турнира наградили медалями, грамотами и подарками от руководства «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго».